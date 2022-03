Ex-vereador é condenado à prisão por racismo contra bancada negra

Apoie o 247

ICL

247 - A 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou nesta quarta-feira (9), a dois anos de prisão, o ex-vereador de Porto Alegre (RS) Valter Nagelstein (PSD) por racismo. Cabe recurso da decisão.

De acordo com um áudio vazado no dia seguinte ao primeiro turno das eleições de 2020, ele afirmava que a nova bancada negra de Porto Alegre eram "vereadores sem nenhuma tradição política, sem nenhuma experiência, sem nenhum trabalho e com pouquíssima qualificação formal".

O Ministério Público denunciou o parlamentar em abril do ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE