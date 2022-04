Ex-vereadora de Curitiba é condenada a 41 anos de prisão por esquema de 'rachadinha' em gabinete

Apoie o 247

247 - A ex-vereadora de Curitiba Fabiane Rosa, que foi expulsa do expulsa do PSD, foi condenada a 41 anos e cinco meses de prisão pelos crimes de peculato e concussão que teriam sido cometidos por meio de um esquema de rachadinha que teria funcionado em seu gabinete. Segundo a coluna do jornalista Fausto Macedo, do Jornal O Estado de S. Paulo, Fabiane poderá recorrer da sentença em liberdade.

Ainda segundo a reportagem, o marido da ex-vereadora, Jonatas Joaquim da Silva, também foi condenado no âmbito do processo a uma pena de 23 anos e 11 meses de prisão, além de ter sido expulso da Guarda Municipal. O casal ainda terá que pagar R$ 118 mil por danos materiais e devolver R$ 78 mil aos cofres municipais.

Fabiane Rosa foi denunciada pelo Ministério Público em agosto de 2020 e foi presa cautelarmente no mesmo ano. Até a sentença condenatória, ela estava presa em regime domiciliar. Ela estava em seu primeiro mandato parlamentar.

