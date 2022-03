Explosão mata duas pessoas durante visita de Moro a fábrica

Apoie o 247

247 - Dois trabalhadores da Cooperativa Agroindustrial de Maringá (Cocamar) morreram nesta sexta-feira (4), após uma explosão de um tanque de biocombustível. O incidente aconteceu durante visita do ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos).

O ex-magistrado, pré-candidato à presidência, discursava na fábrica no momento da explosão. Moro estava em outro setor e passa bem. Quando foi informado do acidente e das mortes, prestou solidariedade aos trabalhadores e interrompeu sua agenda.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhadores faziam a montagem do tanque no momento da explosão, que teria acontecido por conta de gases de restos de biodiesel que estavam no tanque.

