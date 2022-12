Federação Brasil da Esperança entra com ação na Justiça Eleitoral do Paraná por cassação de Sergio Moro

Frente Brasil da Esperança (PT-PCdoB e PV) do Paraná se soma ao PL por cassação do ex-juiz condenado como suspeito pelo STF edit

247 - A Federação Brasil da Esperança no Paraná, que reúne os diretórios estaduais de PT, PV e PCdoB, apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral paranaense uma ação de investigação judicial contra o senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR). A articulação solicita a cassação do mandato do ex-juiz e a quebra de seu sigilo fiscal e bancário por gastos realizados durante a pré-campanha deste ano.

Com a iniciativa, a Federação se soma ao PL, que no início deste mês acionou a Justiça contra Moro pelas mesmas razões.

Moro é acusado de não ter considerado em sua prestação de contas o período anterior à troca de partido. Ele iniciou sua campanha quando ainda era filiado ao Podemos e pretendia concorrer à Presidência. No limite do prazo, o ex-juiz foi para o União Brasil e se lançou ao Senado. De acordo com a ação, o ex-ministro da Justiça deveria ser investigado por supostamente usar recursos do Podemos e do União Brasil para se projetar na véspera das eleições sem declará-los.

“Os investigados, principalmente o senador eleito Sergio Moro, perpetraram diversos atos de abusos, desde a possível prática de ‘caixa dois’ e abuso de poder econômico, fatos estes que, por si só, levam à necessária e urgente apuração de suas atitudes ilícitas, até as irregularidades na prestação de contas”, afirmam PT, PV e PC do B na ação, que também pede a investigação dos suplentes do senador eleito.

“Em atitudes que se estendem desde a filiação de Moro ao Podemos até sua candidatura ao Senado pelo Paraná, pelo União Brasil, há indícios de que o investigado utilizou de recursos do fundo partidário e do fundo especial de campanha, além de outras movimentações financeiras suspeitas, para a construção e projeção de sua imagem enquanto pré-candidato”, afirma a Federação Brasil da Esperança.

