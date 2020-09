Fernanda Melchionna: “propus prévias em Porto Alegre, mas nem o PT e nem o PCdoB aceitaram”

A deputada e pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre, Fernanda Melchionna (PSOL), afirmou que propôs uma unidade da esquerda nas eleições da capital. “Eu não só aceitaria como propus prévias em Porto Alegre em maio de 2019, sabendo que estamos em uma situação defensiva, que tem a extrema direita no poder”, disse. “Nem o PT e nem o PCdoB aceitaram, nem a Manuela” edit

Revista Forum - Em entrevista ao Fórum Café nesta quinta-feira (3), a deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre, Fernanda Melchionna (PSOL), afirmou que propôs uma unidade da esquerda nas eleições do município como estratégia de enfrentamento aos candidatos da extrema direita. De acordo com ela, no entanto, nem o PT e nem o PCdoB aceitaram o convite.

“Eu não só aceitaria como propus prévias em Porto Alegre em maio de 2019, sabendo que estamos em uma situação defensiva, que tem a extrema direita no poder. Seria importante unir as esquerdas distintas, porque nós somos distintos. O PT e o PCdoB governaram por 13 anos. É preciso ressignificar, construir mecanismos de participação para uma vanguarda ampla. Nem o PT e nem o PCdoB aceitaram, nem a Manuela”, disse, citando a também pré-candidata na cidade, Manuela D’Ávila (PCdoB), cujo vice é Miguel Rossetto (PT).

De acordo com Melchionna, o PSOL não foi convidado pelos dois partidos para ajudar a construir o projeto da chapa. “Propus de novo e nenhum desses dois partidos aceitaram. Indicaram o prefeito, indicaram o vice, e ainda falam em unidade. É conversa mole para boi dormir”, criticou a deputada.

