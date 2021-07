Florianópolis completa 13 dias sem mortes por Covid-19

Segundo o governo local, o avanço da vacinação contra o novo coronavírus é a causa do recuo no número de óbitos pela doença. De acordo com a prefeitura, a última morte registrada foi em 4 de julho edit

247 - A cidade de Florianópolis (SC) completou duas semanas sem registrar mortes decorrentes da Covid-19. De acordo com a prefeitura, uma das causas para a baixa no número de mortes é o avanço da vacinação contra o novo coronavírus, que teve a última morte registrada no dia 04 de julho. Mais de 71% da população está vacinada com pelo menos uma dose do imunizante.

Nesta segunda-feira (19), no entanto, segundo informações da CNN , a vacinação será apenas para a segunda dose. Quem tomou a primeira dose da Astrazeneca há pelo menos dez semanas ou a Coronavac, será imunizado.

De acordo com a Prefeitura, em virtude do saldo insuficiente de vacinas, apenas a segunda dose está sendo aplicada e não há como abrir novas faixas de idade de vacinação.

Já em Santa Catarina, nove regiões estão em nível grave para a Covid-19 e sete em nível gravíssimo. A ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 no estado está em cerca de 77% - e na Grande Florianópolis o índice é ainda menor, por volta de 46%.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.