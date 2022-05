Frei Betto, além de lideranças religiosas e políticas, manifestam apoio contra a cassação do vereador Renato Freitas

Cassação do mandato do parlamentar foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Curitiba na semana passada em função de uma manifestação contra o racismo em uma igreja do município edit

Opera Mundi - O escritor e assessor de movimentos populares Frei Betto saiu em defesa do vereador Renato Freitas (PT), que teve a cassação do mandato aprovada pela Câmara Municipal de Curitiba em razão de um protesto contra racismo; cabe recurso.

A moção, também assinada pela Pastoral Fé e Política da Diocese de Campo Limpo e pelo vereador do Rio de Janeiro Chico Alencar (PSOL), observa que Freitas está sendo vítima de perseguição, racismo e fakenews nas redes sociais.

No último dia 5 de janeiro, durante um ato que pedia justiça por Moïse Kabagambe, jovem congolês assassinado friamente no Rio de Janeiro, Freitas e outros manifestantes entraram na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, em Curitiba. O local é simbólico para a população negra da cidade.

“Participantes do ato entraram e fizeram uma ação pacífica, buscando diálogo e respeitando o espaço da igreja, depois que a Missa já havia sido encerrada” lembra a carta.

O texto também observa que Renato Freitas recebe ameaças desde o início de seu mandato, agora intensificadas, e que “Não estão sendo ouvidos os clamores das mais de 15 mil pessoas que participam do abaixo assinado em defesa de Renato Freitas”. O trecho se refere ao abaixo-assinado "Em defesa do mandato de Renato Freitas".



Aos fiéis, a declaração também exorta a uma passagem bíblica, segundo a qual “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados”. Confira o documento de apoio na íntegra:

Moção em defesa do mandato do Vereador Renato Freitas

Todo o nosso apoio ao vereador Renato Freitas, que está sendo perseguido e é vítima de racismo, em especial depois da divulgação de diversas fakenews em redes sociais.

Renato Freitas participou em 5 de fevereiro de um ato em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, em Curitiba [1], por justiça para Moise, jovem congolês assassinado no RJ, para Durval e para outros dois jovens negros assassinados em Curitiba e de cuja morte não houve sequer divulgação na imprensa. Houve atos semelhantes organizados por militantes em todo o país, contra a violência que a população negra enfrenta cotidianamente, em especial os adolescentes e jovens negros, que há décadas são as maiores vítimas de homicídios no Brasil.

Como testemunharam o vigário e outras pessoas que estavam na igreja naquele momento, participantes do ato entraram e fizeram uma ação pacífica, buscando diálogo e respeitando o espaço da igreja, depois que a Missa já havia sido encerrada, [2].

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os de coração puro, porque verão a Deus" (Mateus 5, 5-8)

Surpreendentemente, no entanto, vereadores propuseram a cassação do mandato de Renato Freitas e a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Curitiba julgou esta proposta em 10 de maio, por 5 votos a 2.

É importante ressaltar ainda que, desde o início de seu mandato, Renato Freitas tem recebido ameaças, intensificadas após a manifestação de 5 de fevereiro.

Quem quer calar o vereador negro, por seu mandato popular em defesa da população periférica de Curitiba, usando a entrada na igreja como suposta justificativa, em evidente atitude de racismo, manipulação e perseguição política?

Não estão sendo ouvidos os clamores das mais de 15 mil pessoas que participam do abaixo-assinado em defesa do mandato de Renato Freitas - assinaturas que seguem aumentando a cada dia, nem os muitos participantes dos atos públicos em 9, 10 e 13 de maio em Curitiba, nem as muitas organizações, movimentos sociais e lideranças religiosas que fizeram e seguem fazendo declarações de apoio ao vereador desde fevereiro de 2022.

Renato Freitas segue os passos de Jesus, para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. (João 10,10).

Fazemos um apelo aos vereadores e às vereadoras de Curitiba para que impeçam essa injustiça, retirando as acusações, votando contra a cassação e reafirmando o direito de Renato Freitas a seguir seu mandato, para o qual foi eleito e que tem exercido com coragem e determinação nas lutas contra o racismo e contra as desigualdades em Curitiba e em nosso país.

Frei Betto - Escritor e assessor de movimentos populares

Pastoral Fé e Política da Diocese de Campo Limpo

Chico Alencar - Vereador do Rio de Janeiro (PSOL)

