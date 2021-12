Fux suspende habeas corpus dos quatro réus condenados no julgamento da Boate Kiss

Apoie o 247

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, suspendeu o habeas corpus preventivo dos quatro réus condenados no julgamento da Kiss, aceitando o recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Com a suspensão do HC, os condenados podem ser presos.

“Defiro o pedido liminar, com fundamento no §7º do art. 4º da Lei 8.437/92, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 70085490795 (0062632- 23.2021.8.21.7000), pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de haja o cumprimento imediato das penas atribuídas aos réus Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão, pelo Tribunal do Júri”, decidiu Fux.

Elissandro Callegaro Spohr, que é sócio da boate, pegou 22 anos e 6 meses de reclusão; Mauro Londero Hoffmann, também sócio, foi condenado a 19 anos e 6 meses de reclusão; Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Luciano Bonilha Leão, auxiliar da banda, 18 anos de reclusão.

