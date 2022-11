Gaeco nega saudação nazista em protesto bolsonarista em SC: "não sabiam que o gesto poderia ser associado ao nazismo"

Segundo o Grupo de Atuação no Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) de São Miguel do Oeste, o gesto não foi intencional edit

247 - O Grupo de Atuação no Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) de São Miguel do Oeste optou pelo arquivamento do procedimento que apurava a saudação nazista feta por bolsonaristas durante ato de protesto contra a democracia, realizado na esteira da derrota de Jair Bolsoanro (PL) para o presdiente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, por entender que o gesto não foi intencional.

De acordo com o site NSC, “o Gaeco ouviu testemunhas desde a manhã desta quarta-feira (3), e entendeu que os participantes não sabiam que o gesto de estender o braço direito poderia ser associado a uma saudação ligada ao nazismo”.

O ato em que os manifestantes bolsonaristas repetiram um gesto semelhante à saudação nazista "Sieg Heil", enquanto cantavam o hino nacional, aconteceu em frente ao 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, base do Exército na cidade.

A apologia ao nazismo é considerada crime pela legislação brasileira.

