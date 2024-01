Gleisi anuncia reabertura de fábrica de fertilizantes no Paraná

A parlamentar reforçou que "o desgoverno Bolsonaro havia fechado" o empreendimento. "Foi pauta do nosso mandato e do governo do @LulaOficial reabrir a fábrica" edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), anunciou neste domingo (14) a reabertura da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen). A parlamentar reforçou que, há quatro anos, "o desgoverno Bolsonaro havia fechado" o empreendimento.

"Estamos mudando essa história. Foi pauta do nosso mandato e do governo do @LulaOficial reabrir a fábrica. E já está no nosso horizonte próximo a reabertura", escreveu a petista na rede social X.

De acordo com a presidente do PT, a fábrica "empregava centenas de funcionários e tinha um papel fundamental para a produção agrícola do Paraná". "Pouco tempo depois, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, o preço dos insumos que produzíamos internamente ficaram cada vez mais caros", continuou.

"Graças à luta dos companheiros petroleiros e petroquímicos teremos de volta investimentos, empregos e a produção de insumos fundamentais para a nossa economia diretamente no Paraná", acrescentou.

