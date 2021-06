Gleisi: “Bolsonaro é a encarnação da crise. Enquanto ele estiver lá, o Brasil vai sangrar!”

"Com Bolsonaro não tem saída para a crise", afirmou a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), em entrevista à TV 247. A deputada, no entanto, disse que não se pode subestimar a candidatura dele em 2022 edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), disse, nesta terça-feira (8), no programa Giro das 11, na TV 247, que o Brasil continuará sem crescimento econômico e retomada dos direitos sociais enquanto Jair Bolsonaro estiver no cargo. A parlamentar, no entanto, afirmou que não se pode subestimar a candidatura dele em 2022.

"Com Bolsonaro não tem saída para a crise. Bolsonaro é a encarnação da crise. Enquanto ele estiver lá, o Brasil vai sangrar!", disse.

De acordo com a petista, "Bolsonaro é incapaz de gerir o Brasil, mas sabe fazer política" e "chegará em condições competitivas em 2022". "Com a direita sem opção, Bolsonaro acaba tendo um fortalecimento. Não é uma candidatura a ser subestimada", avaliou.

A presidente do PT destacou a necessidade de mobilização do povo. "É importante a mobilização social, estarmos nas ruas, nas redes, falando o que está acontecendo com o povo brasileiro. Uma hora o povo cansa, é sábio. Não dá para subestimar a inteligência popular sobre a condução do País", acrescentou.

