Gleisi: Bolsonaro e Guedes cometem crime ao não liberar dinheiro para famílias

247 - A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (1) para exigir a liberação do dinheiro do governo para o pagamento do “seguro quarentena”.

Jair Bolsonaro e Paulo Guedes negociam com o poder legislativo a liberação do dinheiro para as famílias necessitadas. A condição é a aprovação da PEC emergencial conhecida como “orçamento de guerra”, informa o ministro da Economia.

Com a hashtag “PagaLogoBolsonaro”, Gleisi declarou que “o presidente e Guedes cometem crime ao não liberar o dinheiro para o pagamento do seguro quarentena! Famílias estão passando fome! Essa história da PEC emergencial é absurda. Não é hora de negociar vidas. O governo tem de liberar o dinheiro já”.

Confira o tweet:

#PagaLogoBolsonaro! O presidente e Guedes cometem crime ao não liberar o dinheiro para o pagamento do seguro quarentena! Famílias estão passando fome! Essa história da PEC emergencial é absurda. Não é hora de negociar vidas. O governo tem de liberar o dinheiro já. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 1, 2020

