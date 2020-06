Gleisi condena 'ataques fascistas' ao Supremo

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), repercutiu a prisão de militantes bolsonaristas no âmbito do inquérito que investiga atos pró-golpe no Brasil. Também criticou a condenação sem provas do ex-presidente Lula edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), repudiou atos pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal. Nesta segunda-feira (15), a Polícia Federal prende em Brasília (DF) a militante bolsonarista Sara Winter no âmbito do inquérito que apura manifestações pró-golpe no País. E, neste final de semana, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu Renan da Silva Sena, identificado como autor do lançamento de artefatos explosivos contra o prédio do STF.

"Condenamos o ataque fascista ao STF. Violência política tem de ser repudiada, punida, mas não foi quando deram tiros na caravana de Lula, jogaram bomba no Instituto e atacaram a comitiva de Haddad em 18. A condenação ilegal de Lula é violência política por meios judiciais. Q punam todos", escreveu a parlamentar no Twitter.

