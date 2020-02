Gleisi condena postura de Moro: "história desse juiz político fica cada dia mais feia"

247- A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes sociais para condenar mais uma postura submissa de Sergio Moro, que fez a Polícia Federal descartar suspeitas da Promotoria e livrar Flávio Bolsonaro de dois crimes. "história desse juiz político fica cada dia mais feia", disparou ela .

Veja:

O que não faz uma vaga do STF na conduta da pessoa! Na perspectiva de ser indicado por Bolsonaro em novembro ao Supremo, Moro faz PF amaciar com Flávio Bolsonaro. A história desse juiz político fica cada dia mais feia!https://t.co/IaZHh02H3J — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 3, 2020

Entenda:

O senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) elogiou a atuação da Polícia Federal, subordinada ao ministro Sérgio Moro, e que livrou o parlamentar dos crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

“Quando a investigação é isenta, só tem esse resultado possível”, disse o parlamentar, que acompanhou Jair Bolsonaro no lançamento da pedra fundamental do Colégio Militar de São Paulo.

Antes do evento, o pai do senador foi questionado sobre a investigação. "Pergunta pra PF, eu não me meto nas questões do Judiciario", disse.