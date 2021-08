Gleisi convoca ida aos atos no 7 de setembro: "nosso lugar é com o povo, na rua, não com medo do que eles falam ou fazem"

247 - A presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PR), defendeu nesta terça-feira (31) a participação dos militantes e representantes da esquerda nos atos pelo "Fora Bolsonaro" no 7 de setembro.

Há uma polêmica sobre a realizações dos atos no feriado, visto que manifestações golpistas em defesa do governo federal ocorrerão na mesma data. Existe o risco, portanto, de embate entre manifestantes pró e contra o governo.

Gleisi, no entanto, declarou: "devemos participar sim. Nosso lugar é com o povo, na rua, não com medo do que eles falam ou fazem". A fala foi feita durante o lançamento do livro "Brasil: 5 anos de golpe e destruição" no Sindicato dos Metalúrgicos no ABC, São Paulo.

"Temos que estar marchando nesse 7 de setembro em nome do povo brasileiro e da liberdade do Brasil", concluiu Gleisi.

