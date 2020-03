Gleisi encara Carla Zambelli e avisa que ela quebrou decoro parlamentar

247 - A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), repudiou uma postagem da também deputada Carla Zambelli (PSL-SP), que manifestou apoio às ofensas feitas por bolsonaristas contra a parlamentar do PT. "Essa deputada, que apoia ato p/ fechar o Congresso, está abertamente incitando violência contra mim. Três avisos p/ ela: 1. Isso é quebra de decoro; 2. Não me intimida, andarei por onde quiser e tiver de andar; 3. Se algo me acontecer, ela será responsável", escreveu Gleisi no Twitter.

A deputada estava com sua filha e com o ex-senador Lindbergh Farias (PT-RJ). Algumas pessoas gritam "vai para Cuba". "Você vai para o inferno", respondeu ela.

No Facebook, Carla Zambelli postou: "Eu, deputada Carla Zambelli, não tenho o hábito de aplaudir atitudes de intimidação frente à pessoas, principalmente quando estão em menor quantidade. Mas, nesse caso, bato palmas para os cidadãos, pois não vejo como intolerância. É a tal da lei do retorno".