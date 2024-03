Gleisi: imprensa brasileira está 'atrasada no debate econômico, atrelada à ideia fracassada de Estado mínimo'

Presidente do PT criticou editorial do Globo, que defende mais autonomia para o Banco Central, e da Folha, que ataca o BNDES: "quem paga o preço do atraso é o Brasil" edit

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou nesta quarta-feira (6) que a imprensa corporativa brasileira está 'atrasada' no debate econômico, o que, segundo ela, fica comprovado em editoriais publicados pelo O Globo e Folha de S. Paulo.

Ao O Globo, que publicou editorial intitulado "conceder autonomia financeira ao Banco Central seria um avanço", Gleisi lembrou que o trabalho do presidente do BC, Roberto Campos Neto, 'ameaça o crescimento do país'. Quanto à Folha de S. Paulo, que diz que o "BNDES precisa resistir a tentações dirigistas", a presidente do PT destaca que o banco existe exatamente para fomentar o desenvolvimento nacional.

"Editorial do jornal O Globo defende ampliar autonomia do Banco Central, no mesmo dia em que editorial da Folha tenta constranger atuação do BNDES. O BC 'autônomo' de Campos Neto resultou na maior taxa de juros do planeta e segue ameaçando o crescimento do país. BNDES foi criado para financiar o desenvolvimento e é isso que está voltando a fazer no governo Lula. Dois textos mostram o atraso do debate econômico na mídia, atrelada à ideia fracassada de Estado mínimo. O tal mercado aplaude, mas quem paga o preço do atraso é o Brasil", publicou Gleisi.

