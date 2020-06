Gleisi: investida do governo Bolsonaro contra charge de Aroeira nos remete aos piores tempos da ditadura

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), fez referência à iniciativa do governo Jair Bolsonaro de pedir apuração sobre uma charge de Renato Aroeira. "Precedente perigoso que nos remete aos piores tempos da ditadura", disse edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), alertou para a escalada autoritária do governo Jair Bolsonaro, ao pedir à Polícia Federal um inquérito com o objetivo de investigar uma charge de Renato Aroeira em que uma cruz vermelha de um hospital é transformada em suástica, símbolo do nazismo.

"Usar a Lei de Segurança Nacional contra a liberdade de expressão confirma, na prática, a charge do Aroeira. Precedente perigoso que nos remete aos piores tempos da ditadura. Processo contra Aroeira e quem reproduziu a charge, tem todo nosso repúdio", escreveu a parlamentar no Twitter.

