Gleisi ironiza prefeitos bolsonaristas presos em SC: "arautos da moralidade, vamos ver o que fala o chefe"

Prefeitos catarinenses foram presos na Operação 'Mensageiro', que combate esquema de corrupção na licitação da coleta de lixo em diversas cidades do estado edit

247 - A deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional do PT, usou as redes sociais na manhã deste sábado (29) para ironizar os 15 prefeitos bolsonaristas de Santa Catarina presos por suposto esquema de corrupção na licitação da coleta de lixo em várias cidades do estado.

Sobre o caso, Gleisi escreveu em seu Twitter: "'defensores' da Pátria e da família são presos em Santa Catarina por corrupção. 15 prefeitos bolsonaristas estão em cana por fazerem esquema de propina em contratos de coleta de lixo em suas cidades. Arautos da moralidade, os apoiadores de Bolsonaro estão encrencados. Vamos ver o que fala o chefe [Bolsonaro]".

“Defensores” da Pátria e da família são presos em Santa Catarina por corrupção. 15 prefeitos bolsonaristas estão em cana por fazerem esquema de propina em contratos de coleta de lixo em suas cidades. Arautos da moralidade, os apoiadores de Bolsonaro estão encrencados. Vamos ver o… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 29, 2023

Oito deles foram presos nesta quinta-feira (27), na 4ª fase da Operação 'Mensageiro'. A investigação do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) começou há cerca de um ano e meio, após delações premiadas, rastreamento de celulares e apurações de documentos.



