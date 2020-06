Gleisi: isolado ficará quem seguir com Bolsonaro

247 – "Nesses tempos em que retrocedemos à presença militar na política e na retórica, é hora de juntar exércitos contra o inimigo que ameaça a pátria comum. Cada qual com suas armas e tropas, sem exclusões, mas sem abrir mão de suas próprias bandeiras", escreve a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), em artigo publicado nesta sexta-feira.

"O denominador comum de uma frente democrática hoje é nada menos que o impeachment de Jair Bolsonaro, pelos crimes de responsabilidade que cometeu e pelos crimes em série contra o país e o povo. Este é o limite que nos separa dos que admitem, ainda que constrangidamente, seguir tolerando o intolerável em nome de uma estabilidade que há muito deixou de existir. São estes que se isolam do clamor da sociedade", pontua ainda Gleisi.

Segundo ela, o Brasil não voltará à normalidade sem reparar a injustiça e restaurar os direitos do ex-presidente Lula. "Mais que o impeachment, o PT defende novas eleições com participação de todas as forças políticas. Ou enfrentamos a crise com o povo ou ela só vai se aprofundar", afirma.

