Gleisi: não há justificativa para a CPMI das Fake News estar parada

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), cobrou a retomada dos trabalhos da CPMI das Fake News no Congresso Nacional, após a Polícia Federal deflagrar nesta quarta-feira (27) uma operação para desmantelar o esquema criminoso de disseminação de notícias falsas com o objetivo de favorecer Jair Bolsonaro.

"A operação da PF hoje, contra fake news q atingiram o STF, e muitas outras pessoas, está indo ao ponto! Logo chegarão ao covil dos criminosos. Questão de tempo. Por isso ñ tem justificativa a CPMI da fake news no Congresso estar parada", escreveu a parlamentar no Twitter.

Dentre os alvos da operação estão os empresários bolsonaristas Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan e Edgard Corona, fundador da Smart Fit. Também estão na mira da PF o ex-deputado federal Roberto Jefferson e o blogueiro Allan dos Santos, do site Terça-Livre.

A corporação investiga, ainda, oito deputados bolsonaristas, como Carla Zambelli (PSL-SP).

