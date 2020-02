Gleisi parte para cima da Globo e denuncia seu papel no golpe contra Dilma

"Globo, se têm vergonha do governo que colocaram no Planalto, pra vender o Brasil e destruir as conquistas do povo, façam a autocrítica q tanto cobram do PT", afirmou a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR). "Quantas décadas vão levar p/ pedir desculpas, como fizeram sobre a ditadura?", questionou edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou a Rede Globo e lembrou o papel da emissora no golpe contra Dilma Rousseff.

"Globo, se têm vergonha do governo que colocaram no Planalto, pra vender o Brasil e destruir as conquistas do povo, façam a autocrítica q tanto cobram do PT. E façam jornalismo isento de parcialidade, porque sua TV é concessão pública, ñ propriedade famíliar", escreveu a parlamentar no Twitter.

"Quem convocou as marchas do golpe de 16? Quem deu horas de Jornal Nacional contra Lula, s/ direito de resposta? Quem escondeu a verdade s/ Bolsonaro e cancelou debate p/ poupá-lo? Quem censura PT e Lula? Quem sustenta política econômica de Bolsonaro? Vcs Globo! Tudo p/ tirar o PT", acrescentou.

De acordo com a congressista, "Globo e verdade histórica ñ cabem na mesma frase. Família q articulou o golpe, cúmplice de Moro na farsa da Lava Jato e prisão do Lula, quer jogar Bolsonaro no colo do PT". "Quantas décadas vão levar p/ pedir desculpas, como fizeram sobre a ditadura?", questionou.

