Gleisi: PT quer ter Lula candidato à Presidência em 2022

247 - A deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, afirmou que a sigla quer apostar em Luiz Inácio Lula da Silva como candidato para as próximas eleições presidenciais em 2022. Lula, a despeito da vontade do partido, está impossibilitado de concorrer a cargos políticos por conta das condenações no âmbito da Operação Lava Jato. Ela concedeu a entrevista ao portal UOL.

"Tem que perguntar pra ele também se ele quer ser, mas o que nós [partido] defendemos é que Lula tenha seus direitos políticos resgatados, e aí ele define se ele quer ou não concorrer ás eleições. Nós gostaríamos muito, porque eu acho que ele merece esse julgamento das urnas", disse Gleisi.

Para a deputada, mais do que candidatura do ex-presidente, o objetivo do partido é anular os processos que o condenaram em segunda instância (casos do tríplex no Guarujá e no sítio em Atibaia), já que pela Lei da Ficha Limpa, assinada pelo próprio Lula, pessoas condenadas na segunda instância da Justiça não podem concorrer nas eleições.

