Gleisi quer referendo popular sobre a privatização da Eletrobras

"Apresentamos hoje, para assinaturas, projeto de decreto legislativo que autoriza realização de Referendo para a população deliberar sobre a privatização da Eletrobras", anunciou a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR) edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou nesta terça-feira (22) em sua conta no Twitter que apresentou um projeto de decreto para a realização da um referendo sobre a privatização da Eletrobras, aprovada pelo Senado e criticada por setores progressistas.

"Apresentamos hj, p/ assinaturas, projeto de decreto legislativo q autoriza realização de Referendo p/ a população deliberar s/ a privatização da Eletrobrás. O povo ñ foi ouvido s/ a entrega de um dos + importantes patrimônios q construiu. A aprovação no Congresso foi sem debates", escreveu a parlamentar no Twitter.

Senadores aprovaram a proposta de privatização, por 42 votos a favor e 37 contrários, na última quinta-feira (17). De acordo com especialistas de diversas áreas, a medida resultará no aumento das contas de energia e na abertura de mais espaço para as térmicas, em detrimento de fontes renováveis.

