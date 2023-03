Gleisi reage a 'comportamento nazista' de deputada contra Lula: "estamos estudando medidas contra esse ato criminoso"

"Quem não pode baixar a guarda é a sociedade brasileira - e nossas instituições", disse a presidente do PT em resposta à deputada Júlia Zanatta edit

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, reagiu neste sábado (18) à incitação à violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva promovida pela deputada bolsonarista Júlia Zanatta (PL-SC).

"Comportamento nazista da deputada de SC, de apologia à violência contra @LulaOficial Quem não pode baixar a guarda é a sociedade brasileira - e nossas instituições - com quem insiste incitar a violência e semear o ódio", afirmou a presidente do PT. "Estamos estudando medidas contra esse ato criminoso", acrescentou.

Nas redes sociais, Júlia Zanatta publicou foto com uma metralhadora e vestindo uma blusa com a imagem de uma mão com quatro dedos, perfurada por três tiros.

A deputada bolsonarista é conhecida por disseminar desinformação. Durante sessão na Câmara, Zanatta afirmou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) “suspendeu o crédito rural” e foi desmentida pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

