Gleisi rebate Edir Macedo, que falou em "perdoar" Lula: "dispensamos. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus"

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), rebateu nesta sexta-feira (4) pelo Twitter a declaração do bispo bolsonarista Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record, que falou em "perdoar" o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Dispensamos o perdão de Edir Macedo. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou, a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso. A nossa consciência está tranquila", afirmou Gleisi.

Edir Macedo disse que "não podemos ficar com mágoa, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer acabar com sua fé, com seu relacionamento com Deus por causa de Lula ou dos políticos. Não dá, não dá, minha filha, bola para frente, vamos olhar para frente".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.