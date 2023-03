Gleisi: 'Roberto Campos Neto deveria pedir demissão. O Banco Central sabota e joga contra o Brasil'

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou nesta quinta-feira (23) a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve nesta quarta-feira (22) a taxa Selic em 13,75% ao ano, o segundo maior percentual do mundo em um ranking de 40 países.O Copom é subordinado ao Banco Central (BC).

Segundo a parlamentar, o presidente do BC, Roberto Campos, "atua em favor do mercado financeiro". "Não sei se eles querem sabotar o governo. Ele devia pedir demissão. Eles estão sabotando o país. [...] Podemos não ter agora as condições de retirada dele no âmbito do congresso, mas essas condições podem ser criadas. Ninguém é imexível. Ele pode ser tirado sim", afirmou Gleisi em entrevista ao portal Uol.

A dirigente afirmou que o presidente do BC "não está nem aí no País". "Autonomia do Banco Central não quer dizer irresponsabilidade", continuou Gleisi. "Muito ruim para o País. Qual o empresário que vai investir? Ninguém vai correr o risco. O Banco Central está jogando contra o Brasil".

A petista fez críticas ao comunicado do BC após a decisão sobre os juros. "Nota horrorosa", afirmou a deputada, que também destacou a importância de haver "pressão política e da sociedade" para baixar a taxa de juros.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.