Gleisi se emociona: "é seu reencontro com Curitiba, nos braços do povo, após 580 dias de injustiça"

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), se emocionou neste sábado (17) durante comício do ex-presidente Lula (PT) em Curitiba (PR).

Curitiba foi onde Lula (PT) permaneceu injustamente preso por 580 dias, vítima de uma perseguição judicial promovida pelo ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) - que depois viria a se tornar ministro de Jair Bolsonaro (PL) - e pelos procuradores da Lava Jato, especialmente Deltan Dallagnol (Podemos).

"É uma emoção muito grande estar aqui hoje. Tenho acompanhado o presidente em vários comícios, em vários atos, e são muito lindos, muito emocionantes. Mas não teve nenhum em que eu senti a emoção que estou sentindo aqui", afirmou.

"Esse é o seu retorno a Curitiba, presidente Lula. No braço do povo. É a redenção, a vitória da nossa luta sobre 580 dias de injustiça, sobre a sua perseguição. Curitiba te recebe com o povo nesse local que é um local que nós sempre fizemos política, lutamos pela democracia e vencemos tantas vezes. Obrigada, povo de Curitiba, e obrigada, presidente Lula, pela resistência que você fez, porque você é a esperança desse país, e nós sabíamos disso", declarou Gleisi com a voz embargada.

A parlamentar ainda fez duras críticas a Moro: "Curitiba não é uma República, nunca foi. E é esse estado do Paraná que vai dar a maior derrota para Sergio Moro. Temos um compromisso de derrotar Sergio Moro nas urnas. Não será senador do Paraná! Não será!".

