Gleisi sobre desmonte na Petrobrás: 'Bolsonaro tenta fingir que a política de preços mudou'

A presidente nacional do PT também criticou o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, e a venda de refinarias edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou nesta quinta-feira (12) o desmonte na Petrobrás causado pelo governo de Jair Bolsonaro e do seu antecessor, Michel Temer.

"Lá vai de novo Bolsonaro trocar comando da Petrobras pra fingir que algo coisa muda. Sachsida vai manter os preços dolarizados e quer estudo pra privatizar a estatal e pré-sal. É um pior que o outro! Crise mostra o erro que foi vender refinarias e querem entregar a jóia da coroa", escreveu a parlamentar no Twitter.

O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, sinalizou nessa quarta-feira (11) a intenção de aprofundar a violação da soberania nacional e afirmou que trabalhará pela privatização da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo S.A., responsável por gerir os contratos da União no pré-sal.

As últimas reações da sociedade e de categorias, como os caminhoneiros, vêm acontecendo desde o último final de semana, quando Bolsonaro anunciou o aumento de 8,87% no preço médio do diesel.

O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, o Chorão, está convocando reunião com outros da categoria para o próximo domingo (15), para decidir se os caminhoneiros farão greve nacional contra a alta do diesel.

O dirigente havia criticado a troca de ministro e dito que Bolsonaro pretende apenas "ganhar tempo" com a medida.

