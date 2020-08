Gleisi: suspeição de Moro é forte demais para ser ignorada até pela Globo

Presidente do Partido dos Trabalhadores comentou o artigo em que o jornal O Globo declara a inocência de Lula e afirma que a emissora ainda tem medo da candidatura do ex-presidente edit

247 – A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente do Partido dos Trabalhadores, reagiu ao artigo do jornal O Globo , que declara, neste sábado, a inocência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como a provável suspeição do ex-juiz Sergio Moro – o que abriria espaço para a candidatura de Lula em 2022. Confira:

Começa a cair a ficha: a Ação Judicial da suspeição de Moro é forte demais p ser ignorada. Ao invés de reconhecer q fabricou falso herói, no tapetão do lawfare e da mentira, Globo morre de medo de ver Lula candidato. Justiça p/ Lula, Justiça p/ o Brasil, é isso q significa a Ação pic.twitter.com/ejEcd1yX8Q — Gleisi Hoffmann (@gleisi) August 8, 2020

