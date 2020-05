Golpe avança e Gleisi questiona: STF vai esperar o jipe, o cabo e o soldado?

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), fez referência às ameaças de bolsonaristas ao STF por causa da operação da PF contra fake news. "O Supremo e o Congresso ficarão olhando? Esperarão o jipe, o cabo e o soldado?!", escreveu a parlamentar no Twitter edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), alertou o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional sobre as ameaças de bolsonaristas à Corte e também por serem feitas em um contexto no qual o País passa pela maior crise na saúde pública de sua história, com a pandemia do coronavírus, que deixa o Brasil em segundo lugar no ranking mundial de confirmações (414,6 mil) e em sexta na quantidade de mortes provocadas pela doença (25,6 mil), de acordo com a plataforma Worldometers.

"Brasil registra o maior número de mortes (1086) por covid no mundo e família Bolsonaro com seus apoiadores anunciam ruptura institucional e fazem ameaças até de violência física. O Supremo e o Congresso ficarão olhando? Esperarão o jipe, o cabo e o soldado?!", escreveu a parlamentar no Twitter.

O número de 1086 citado pela parlamentar foi cravado nesta quarta-feira (27), quando o Brasil chegou a 25.598 casos da Covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde - os dados da pasta diferem um pouco das estatísticas da plataforma Worldometers, que disponibiliza o ranking mundial de países com a quantidade de confirmações e mortes provocadas pelo coronavírus.

Ao escrever "jipe", "cabo" e "soldado", Gleisi fez referência à declaração feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro em outubro de 2018. "Será que eles vão ter essa força mesmo? Se quiser fechar o STF você não manda nem um Jipe, manda um soldado e um cabo", disse.

O filho de Jair Bolsonaro voltou a fazer ameaças ao Supremo, após a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão contra políticos e empresários bolsonaristas, além do blogueiro Allan dos Santos, do site Terça Livre, por causa da disseminação de fake news. "Quando chegar a um ponto que o presidente não tiver mais saída e for necessário uma medida enérgica, ele que será taxado como ditador", afirmou Eduardo no Twitter.

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), que é alvo da PF, ameaçou a Corte e pediu o "impeachment" do responsável pela ação, que teve a parlamentar como um dos alvos.

Também na mira das investigações, a militante bolsonarista Sara Winter ameaçou o ministro do STF Alexandre de Moraes, que autorizou a ação da PF e é relator do inquérito sobre fake news. "A gente vai descobrir os locais que você frequenta".

Dentre os alvos da operação estão os empresários bolsonaristas Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan e Edgard Corona, fundador da Smart Fit. A corporação também investiga oito deputados bolsonaristas, dentre eles Carla Zambelli. O ex-deputado federal Roberto Jefferson é outro investigado.

