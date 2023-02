Governador de Santa Catarina apoiou medida de Bolsonaro que faz seu estado perder R$ 700 mil por hora

Apoie o 247

247 - Bolsonarista de carteirinha, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), votou em 2022 a favor da medida eleitoreira de Jair Bolsonaro (PL) que previa a redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços) sobre combustíveis e energia.

À época, o objetivo de Bolsonaro era conter a disparada no preço da gasolina às vésperas da eleição, o que poderia condená-lo à derrota.

Em janeiro de 2023, a medida eleitoreira de Bolsonaro fez Santa Catarina perder R$ 500 milhões. "É como se a canetada de Bolsonaro, dada com o aval do agora governador, custasse quase R$ 700 mil por hora aos cofres do estado", explica Ancelmo Gois, do jornal O Globo. "A queda real na arrecadação de Santa Catarina com ICMS em janeiro, já descontada a inflação, foi de 19%. Em 2022, o primeiro mês do ano rendeu R$ 3,4 bilhões para o governo catarinense com o imposto, contra R$ 2,9 bilhões no mês passado", prossegue.

