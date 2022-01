Governador do Rio Grande do Sul entra em isolamento após namorado testar positivo para Covid

"Não tenho qualquer sintoma, mas farei o PCR agora, no início da tarde e, por precaução, as minhas agendas serão virtuais hoje”, disse Eduardo Leite edit

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), usou sua conta no Twiter para anunciar que estava entrando em isolamento pelo fato do namorado, o médico Thalis Bolzan, ter testado positivo para Covid-19.

“Pessoal, acabo de ficar sabendo que o Thalis, meu namorado e com quem estive até ontem pela manhã, recebeu resultado positivo para o teste de Covid-19. Não tenho qualquer sintoma, mas farei o PCR agora, no início da tarde e, por precaução, as minhas agendas serão virtuais hoje”, postou Leite na rede social.

O governador já recebeu duas doses da vacina contra a Covid-19 e poderá receber a dose de reforço a partir da quinta-feira (13). A imunização, porém, deverá ser adiada caso ele teste positvo para o coronavírus.

Confira postagem de Eduardo Leite sbre o assunto.

