Governador Eduardo Leite privatiza elétrica gaúcha CEEE-T por R$ 2,67 bilhões

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A CPFL Energia, do grupo chinês State Grid, arrematou a elétrica gaúcha CEEE Transmissão (CEEE-T), do Rio Grande do Sul, em leilão de privatização nesta sexta-feira, por 2,67 bilhões de reais, com ágio de 57,13% ante o mínimo previsto.

O certame, que teve a participação de outras empresas, como a transmissora de energia Isa Cteep, foi decidido em uma fase de viva voz, na qual também participaram a Energisa e a MEZ Energia.

As ações negociadas representam 66,08% do capital social total da CEEE-T, de titularidade da Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações (CEEE-Par), e foram leiloadas em lote único, com valor mínimo estipulado em 1,7 bilhão de reais.

No leilão, a Energisa chegou a ofertar 2,66 bilhões de reais, enquanto o lance da MEZ Energia foi a 2,035 bilhões de reais.

Ao fim da disputa, realizado na bolsa paulista B3, o presidente da CPFL, Gustavo Estrella, comemorou o resultado e apontou investimentos.

"O plano para essa companhia aqui não tem mágica, não tem mistério, aqui é competência para que a gente possa operar os ativos e muito investimento", afirmou.

A CEEE-T é responsável pela operação e manutenção de mais de 6 mil km de linhas (5.900 km próprios) e mais de 15.700 estruturas de transmissão (quase 15.300 próprias) que cobrem todo o Estado do Rio Grande do Sul, com um total de 69 subestações que somam potência instalada própria de 10.513 MVA.

