Governo do Paraná tem acordo com Rússia para produção da vacina contra coronavírus

247 - O governo do Paraná anunciou no mês de agosto um acordo com a Rússia para a produção de uma vacina contra o novo coronavírus.

De acordo com Jorge Callado, presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), a previsão inicial é que a imunização esteja disponível no segundo semestre de 2021, informou reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

"É importante não queimar etapas, e a investigação [científica] é fundamental agora. Como o termo prevê estudos e validações, não vejo a possibilidade de atrasos", disse Callado.

Segundo o secretário da Casa Civil paranaense, Guto Silva, o acordo bilateral inclui transferência de tecnologia para produção da vacina e possibilidade de importação e distribuição da imunização criada pelo país europeu para a América Latina.

