Governo do Paraná usou programa de incentivos fiscais para shows no litoral, diz Requião Filho

247 - O deputado estadual Requião Filho denunciou o governo do Paraná por utilizar programa de incentivos fiscais para contratação de shows e entretenimento durante o verão no litoral do estado.

Segundo o parlamentar, as despesas do projeto Viva Verão, que trouxe estrelas do sertanejo como Fernando e Sorocaba, Eduardo Costa e Leonardo, foram pagas pela empresa Renault do Brasil através do programa Paraná Competitivo. O montante gasto não foi divulgado.

O parlamentar criticou a falta de transparência e o uso do programa de incentivo fiscal pelo governo de Ratinho Júnior. “Utilizaram um mecanismo de apoio à economia para fazer show e propaganda na praia, e beneficiar artistas amigos, sem qualquer critério de escolha. Poderiam prestigiar, por exemplo, nossos artistas locais com esse dinheiro", criticou.

"E ainda por cima, admitem que não têm controle algum do que é feito com o dinheiro do incentivo. Sem transparência e sem prestar contas ao povo do Paraná, esses recursos milionários certamente farão falta para investimentos essenciais que beneficiariam o próprio litoral”, acrescentou o deputado Requião Filho.

