Governo do RS contrata pet shop para fazer exames de Covid-19

247 - O governo do Rio Grande do Sul contratou uma loja de produtos agropecuários em que funciona uma pet shop e onde também é possível comprar galões de água mineral e botijões de gás para funcionar como primeiro laboratório fora da estrutura pública estadual para fazer exames de Covid-19.

A denúncia é do site The Intercept, que informa que o contrato foi feito sem licitação no embalo do decreto de emergência do coronavírus. O acordo prevê seis meses de serviços e pode render até R$ 8 milhões aos proprietários do pet-laboratório, que promete processar 250 testes por dia por módicos R$ 175 cada um, diz a reportagem.

Nas redes sociais, o dono da agropecuária, que ganhou o nome de sua família, Toni Machado, mostra orgulhoso uma foto que tirou em 2018 com Jair Bolsonaro, então candidato à Presidência da República. Ele é conterrâneo de Eduardo Leite (PSDB), que antes de se tornar governador do Rio Grande do Sul foi prefeito de Pelotas.

