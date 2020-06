Grafite de Marielle Franco é vandalizado em Curitiba

247 - Um grafite com a imagem de Marielle Franco, vereadora assassinada no Rio de Janeiro em março de 2018, foi alvo de vandalismo em Curitiba. A informaçção é do Portal Paraná.

De acordo com a reportagem. foram pichados dois símbolos masculinos, o órgão genital e o símbolo de Marte, alusivo ao deus da guerra na Roma Antiga, além da palavra “lixo”.

Antes, os olhos, o nariz e a boca de Marielle já tinham sido tapados com uma tinta prateada há pelo menos dois meses.

O grafite fica na Rua Presidente Faria, no Centro, de Curitiba, e foi feito em agosto de 2019 por meio de um trabalho em parceria do Instituto Aurora com o Colégio Estadual Tiradentes, sob coordenação do artista Cleverson Café.

“Essas situações às vezes acontecem com os grafites na rua, mas o choque maior é mais por saber que o ataque não foi por simplesmente não gostar do grafite. Tem todo o símbolo dessa questão de apagar a história dela, o que ela representa, de calar ela e as pessoas que carregam o discurso dela. É triste e lamentável”, avalia Café.

Michele Bravos, presidente do Instituto Aurora, informou que existirá uma mobilização ainda nessa semana para que um novo financiamento seja feito e que o grafite com a imagem de de Marielle Franco seja refeito.

