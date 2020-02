"Greve dos petroleiros é a favor do Brasil", diz Gleisi

247 – A greve dos petroleiros, que se espalha por praticamente todas as unidades da Petrobrás e ganha o apoio dos caminhoneiros, também foi defendida pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. "A greve dos petroleiros(as) é um movimento a favor do Brasil, da defesa da Petrobras. Divulga-la, defendê-la é obrigação de quem defende a Soberania e direitos do povo. A grande mídia a esconde. A direção da empresa persegue os grevistas.Temos de denunciar", postou ela em seu twitter. Confira, abaixo, vídeo da FUP: