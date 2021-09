Guardas espancam jovem que vendia Alfajor para cursar escola militar e ajudar irmão com câncer (vídeo)

O jovem, identificado como Guilherme, vendia os doces para fazer concurso da Escola de Sargentos das Armas (ESA) e ajudar no tratamento de um irmão com câncer. Foi abordado por guardas por comércio ilegal edit

247 - Pelo menos quatro guardas municipais espancaram um jovem de 17 anos que vendia alfajores no centro de Itajaí, no litoral catarinense. O jovem, identificado como Guilherme, vendia os doces para fazer concurso da Escola de Sargentos das Armas (ESA) e ajudar no tratamento do irmão, de 12 anos, que está com câncer. Depois começou a ser agredido pelos guardas, que o apreenderam por comércio ilegal.

O rapaz foi segurado pelo pescoço junto a uma vitrine e agredido. Também sofreu uma "gravata" de um dos agentes. Um dos guardas jogou uma espécie de spray de pimenta para tentar dispersar as pessoas que estavam filmando. O outro à paisana ameaça com arma.

Uma vaquinha virtual já arrecadou mais de R$ 32 mil para ajudar Guilherme. Para contribuir, acesse o link.

O prefeito de Itajaí, Volnei Morastroni (MDB), pediu desculpas públicas a Guilherme e afirmou que abriu sindicância para apurar a conduta dos guardas.

"É inadmissível uma conduta diferente de tudo o que preconizamos e adotaremos ações para que fatos como esse jamais se repitam, como uma sindicância que já abrimos para apurar com detalhes toda essa desastrosa ocorrência", disse.

