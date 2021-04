"Guedes é a nata do ódio de classe", diz Gleisi após fala preconceituosa do ministro

Deputada criticou declaração de Guedes na qual ele reclama do alcance do Fies, que colocou até "filho de porteiro na universidade", segundo o ministro. "Asqueroso", afirmou Gleisi edit

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quinta-feira (29) que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é o prócer do ódio de classe.

A parlamentar repercutiu declaração de Guedes de terça-feira (27) que veio à tona somente nesta quinta-feira, em que ele critica o alcance do Fies, que colocou até "filho de porteiro na universidade". "Essa frase só podia ser de Guedes, o ministro que é a nata do ódio de classe. Se indignar com o sofrimento e a fome do povo ninguém viu até agora. É asqueroso!", escreveu Gleisi.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.