Há 15 anos, 'padre do balão' decolava para viagem sem volta; relembre

247 - Há 15 anos, um padre embarcaria para uma viagem em uma estrutura repleta de balões, que terminaria com um fim trágico.

O "padre do balão", mais conhecido é o Padre Adelir Antonio de Carli foi um padre católico brasileiro, nascido em 14 de abril de 1966 em Santa Catarina, Brasil, e falecido em 20 de abril de 2008.

Padre Adelir de Carli ficou conhecido como o "padre do balão" devido a suas tentativas de voar em balões de ar quente como forma de arrecadar fundos para obras de caridade e conscientização sobre a importância do voluntariado. Ele realizou diversos voos em balão de ar quente, muitas vezes atingindo altitudes significativas, e se tornou conhecido por suas aventuras e coragem.

No entanto, em 20 de abril de 2008, durante um de seus voos, Padre Adelir de Carli desapareceu após enfrentar problemas com seu equipamento de voo e seu rastreamento por GPS falhou. Sua história recebeu ampla cobertura da mídia e seu corpo foi encontrado no mar, cerca de um mês depois, por pescadores no litoral do estado de Santa Catarina. Apesar dessa tragédia, Padre Adelir de Carli é lembrado como um aventureiro corajoso que inspirou muitas pessoas com suas atividades de balonismo em prol de causas humanitárias.

*Matéria escrita com a contribuição de inteligência artificial

