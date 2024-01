Hamilton Mourão é detonado nas redes após defender anistia para golpistas

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram o posicionamento do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que defendeu anistia para os envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

Um perfil em rede social escreveu: "Mourão dizendo que vai fazer reunião com o STF pedindo respeito entre os poderes. Defende os golpistas que quebraram e pediam o fechamento do STF. Hipocrisia pouca é bobagem".

Uma pessoa fez a seguinte postagem: "o general Mourão já foi clamar por anistia ao STF, né. A espionagem ilegal promovida por Bolsonaro durante seu desgoverno está associada à tentativa de golpe contra a nossa democracia".

De acordo com outro usuário, "essa discussão ultrajante sobre uma nova anistia aventada pelo Mourão é um sinal claro de que os militares estão acuados, eles sabem que muitos 'fios soltos' apontam para a caserna, em especial para figuras de alta patente".

O post do parlamentar que gerou reações foi sobre uma reunião do senador com lideranças do Judiciário e do Congresso. "Junto com outros senadores, acompanhei o Senador Rogério Marinho (PL/RN), líder da Oposição no Senado Federal, em reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso. No encontro, falamos sobre o necessário equilíbrio e respeito entre os poderes, deixando clara a nossa posição em relação aos inquéritos e a necessidade de anistia", escreveu Mourão.

