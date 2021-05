Homem com facão invade creche e deixa adulto e duas crianças mortas em SC

Um homem armado com um facão invadiu hoje uma creche municipal em Saudades, a 446 km de Florianópolis (SC), e desferiu golpes com crianças e adultos edit

247 - Um homem armado com um facão invadiu hoje uma creche municipal em Saudades, a 446 km de Florianópolis (SC), e desferiu golpes com crianças e adultos dentro do estabelecimento de ensino, segundo a Polícia Militar. A PM confirmou pelo menos três mortes, sendo duas de crianças, e mais uma pessoa ferida em estado grave. A informação é do portal UOL.

De acordo com a corporação, o atentado aconteceu na CEI (Centro de Educação Infantil) Pró-Infância Aquarela, para crianças de até 3 anos, após o homem entrar e "golpear com arma branca tipo facão" professores e alunos. Ele foi preso ainda no local da ocorrência e encaminhado para atendimento médico no Hospital Beneficente de Pinhalzinho, cidade vizinha.

