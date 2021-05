Homem é flagrado exibindo bandeira nazista em bairro nobre de Florianópolis

Pelas imagens é possível identificar o prédio como o Condomínio Rembrandt, localizado na rua Bocaiúva, área nobre do centro da capital catarinense, ao lado da Praça dos Namorados edit

247 - Um homem branco não identificado foi filmado exibindo uma bandeira com a cruz suástica em uma janela de um apartamento na região nobre de Florianópolis (SC), na noite de quinta-feira (13).

A cruz suástica foi adotada como emblema oficial do III Reich e do Partido Nacional-Socialista alemão, e se tornou símbolo do nazismo.

De acordo com o site Voz da Resistência, pelas imagens é possível identificar o prédio como o Condomínio Rembrandt, localizado na rua Bocaiúva, área nobre do centro da capital catarinense, ao lado da Praça dos Namorados. Em cotação verificada no site Chaves na Mão, o preço de um apartamento nessa localização pode variar entre R$ 980 mil e R$ 8 milhões.

