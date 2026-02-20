Homem gera revolta ao arriscar vida de bebê para foto em mirante das Cataratas do Iguaçu

247 - Um homem foi flagrado colocando um bebê por cima das grades de proteção do mirante da Garganta do Diabo, nas Cataratas do Iguaçu, em uma atitude considerada extremamente perigosa pelas autoridades do parque. O caso foi divulgado inicialmente pelo portal g1 Paraná, em reportagem assinada pela jornalista Mayala Fernandes.

A cena ocorreu na tarde de terça-feira (17), no lado argentino do complexo turístico, em um mirante localizado a cerca de 80 metros de altura — equivalente a um prédio de aproximadamente 27 andares. Turistas que visitavam o local registraram o momento em que o homem ergue o bebê no ar, próximo à queda d’água, enquanto uma mulher realizava fotografias.

As imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais e provocaram forte repercussão, com críticas ao comportamento considerado imprudente e perigoso.

Área é considerada de alto risco

O mirante da Garganta do Diabo é um dos pontos mais visitados do parque e possui grades metálicas instaladas ao longo de todo o percurso justamente para evitar quedas e acidentes. A região concentra grande fluxo de visitantes diariamente e exige cumprimento rigoroso das normas de segurança.

Nas imagens que circularam online, o adulto aparece levantando o bebê acima da barreira de proteção, a poucos metros da força intensa das águas. Até o momento, as identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

Conduta é proibida pelas regras do parque

Em nota oficial, a concessionária Iguazú Argentina S.A. informou que ultrapassar ou utilizar inadequadamente as estruturas de proteção constitui infração às normas internas de segurança.

Segundo a administração, há sinalização visível ao longo do trajeto alertando visitantes sobre a proibição de ultrapassar as barreiras físicas. A empresa destacou ainda que as estruturas foram projetadas para evitar situações de risco, mas ressaltou que a segurança também depende da responsabilidade individual dos turistas.

O regulamento do parque prevê punições que variam de advertência e multa até expulsão do local. Caso seja identificado, o homem poderá inclusive ser impedido de visitar outros parques nacionais da Argentina.

A administração também alertou que atitudes como essa colocam em perigo não apenas quem participa da ação, mas também outros visitantes e equipes que poderiam ser mobilizadas em eventual operação de resgate.

Episódios semelhantes têm se repetido

O episódio envolvendo o bebê não é isolado. Em janeiro deste ano, outro turista pulou as grades de proteção do mesmo mirante para recuperar um chapéu que havia caído próximo ao abismo.

O caso, igualmente registrado por visitantes, mostrou o homem caminhando pela borda da queda d’água antes de retornar à passarela, situação que gerou apreensão entre turistas e voltou a levantar discussões sobre comportamento irresponsável em áreas naturais.

Especialistas em turismo e segurança apontam que a busca por imagens impactantes para redes sociais tem incentivado atitudes arriscadas em destinos turísticos de grande visibilidade internacional.

Alerta reforça importância da responsabilidade individual

Administradores do parque reiteram que as Cataratas do Iguaçu, apesar da infraestrutura turística consolidada, continuam sendo um ambiente natural de alto risco, onde o respeito às regras é fundamental para evitar tragédias.