Homem que matou militante do PT recebe alta da UTI, diz polícia

247 - O agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde ele assassinou o guarda municipal e militante do PT Marcelo Arruda no último dia 9. De acordo com fontes da Polícia Civil do Paraná, Guaranho, preso preventivamente, continua internado em um leito de enfermaria no hospital.

Segundo reportagem da CNN Brasil, publicada nesta terça-feira (19), Guaranho está consciente e não faz uso de medicamentos vasoativos e sedativos. Ele foi submetido a uma traqueostomia, para facilitar a respiração. O paciente respira de forma espontânea, sem aparelhos.

Em nota, a Fundação de Saúde Itaiguapy, responsável pela gestão do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, informou que, "por norma institucional, em linha com as normas atuais da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não fornece informações públicas de pacientes internados no hospital". "Portanto, quaisquer informações em relação ao prontuário médico ou quadro clínico dos pacientes não podem ser fornecidas por questão de sigilo. Informações oficiais poderão ser repassadas diariamente para os órgãos competentes, assim que solicitado de forma oficial, segundo os meios legais".

A advogada Poliana Lemes Cardoso afirmou que, "a pedido da família entendemos por bem não repassar nenhum tipo de informação acerca do estado clínico do Jorge". "Isso serve para preservar a integridade física dele. Então nós entendemos por bem não repassar nenhum tipo de informação nesse sentido", afirmou.

A polícia do Paraná recebeu de volta o inquérito de Marcelo Arruda após o Judiciário por causa de informações que faltam sobre o assassinato.

