Homem simula jogar objeto contra Bolsonaro durante motociata; aliados falam em 'atentado à vida'

Em Curitiba (PR), Jair Bolsonaro passeou de moto ao lado de apoiadores e depois realizou um comício no centro da cidade

247 - Um homem simulou jogar um objeto na direção de Jair Bolsonaro (PL), que acabou desviando durante motociata em Curitiba (PR). Segundo o Uol , devido à distância de imagens capturadas no momento, não é possível afirmar se um objeto foi realmente arremessado.

O delegado Francischini, um dos organizadores da motociata, chegou a falar em “atentado”. Ele disse que foi para a delegacia para solicitar a abertura de um inquérito "para apurar quem atentou novamente contra a vida do presidente Jair Bolsonaro". De acordo com ele, o homem na calçada teria atirado uma pedra.

Na capital paranaense, Bolsonaro passeou de moto, sem capacete, ao lado de apoiadores e depois realizou um comício no centro da cidade. Alguns apoiadores estavam com uma faixa favorável a um golpe militar. "Presidente, acione as FFAA. Nova constituição anticomunista", dizia.

Bolsonaro fez sinal de negativo com a cabeça ao observar o cartaz e um gesto com a mão para abaixá-lo.

