Hospital de Porto Alegre aluga contêiner para acomodar mortos pela Covid-19

247 - O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, decidiu alugar um contêiner refrigerado para acomodar pacientes mortos pela Covid-19. A instituição registra índice de internação superior à capacidade de leitos de UTI: 114,9%.

O superintendente médico do hospital, Luiz Antonio Nasi, disse à GloboNews nesta terça-feira (2) que o necrotério da unidade de saúde está lotado. "A nossa lista do morgue (necrotério), ontem (segunda-feira), ultrapassou a capacidade de acomodar as pessoas que faleceram dentro do hospital. Estamos contratando um contêiner para poder colocar as vítimas".

O hospital também optou por transformar o centro cirúrgico e salas de recuperação em alas para receber doentes com Covid-19.

Segundo Nasi, a situação no hospital é "caótica" e semelhante a um "cenário de guerra". "Atingimos o apogeu da gravidade. Os pacientes, além de serem mais jovens, estão muito mais graves. O tempo de permanência na UTI e os recursos dispensados para melhorar a oxigenação dos pacientes foram multiplicados. Isso determinou uma quebra da nossa rotina", explicou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.