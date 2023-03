Incêncio atinge indústria química em Santa Catarina, liberando fumaça tóxica (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247- O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina registrou neste domingo (12) um incêndio de grandes proporções em uma indústria química no município de Xanxerê, localizado no oeste do estado. Os bombeiros trabalham para debelar as chamas.

A corporação emitiu um alerta para que a população evite a área do incêndio devido à presença de fumaça tóxica, resultante da queima de produtos químicos utilizados pela indústria. Conforme descrito pelos bombeiros, o incêndio é considerado de "grandes proporções".

De acordo com informações do jornal O Globo, as equipes dos bombeiros foram acionadas no final da manhã de hoje. Os bombeiros afirmam que ainda não há confirmação de vítimas, nem informações sobre as substâncias químicas envolvidas no incêndio.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.